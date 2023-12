6. Dezember 2023 - Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX-QRC) (das "Unternehmen" oder "QRC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/queens-road-capital-investment-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty") (NYSE American: GROY) getroffen hat, wonach das Unternehmen 30.000.000 US$ in eine Wandelschuldverschreibung von Gold Royalty investieren wird.

Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von 5 Jahren, ist mit einem Kupon von 10,0 % (7,0 % zahlbar in bar und 3,0 % zahlbar in Aktien) und einer Einrichtungsgebühr von 3 % ausgestattet und kann zu einem Preis von 1,88 US$ in Gold Royalty-Stammaktien umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 30 % auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs der Gold Royalty-Aktie vor dieser Bekanntgabe entspricht.

Gold Royalty ist eines der am schnellsten wachsenden, auf Edelmetalle fokussierten Royalty- und Streaming-Unternehmen, das sein Royalty-Portfolio in weniger als 3 Jahren aggressiv auf über 240 Assets ausgebaut hat. Der Großteil des Portfolios von Gold Royalty ist in einigen der besten Bergbauregionen der Welt verankert: Quebec, Ontario und Nevada. Die Eckpfeiler des Portfolios sind langlebige Anlagen, die von einigen der weltweit größten Goldminenunternehmen betrieben werden. Drei der wichtigsten Aktiva sind: (a) eine 3,0 %ige NSR-Lizenzgebühr auf Teile der kanadischen Mine Malartic, die von Agnico Eagle in Quebec betrieben wird, (b) eine 0,75 %ige NSR-Lizenzgebühr auf Teile des Côté-Goldprojekts von IAMGOLD in Ontario und (c) eine 1,5 %ige NSR-Lizenzgebühr plus eine 3,5 %ige NPI-Lizenzgebühr auf das Goldprojekt REN von Nevada Gold Mines in Nevada - all diese Vermögenswerte stehen im Einklang mit dem Schwerpunkt von Queen's Road auf hochwertigen Erzkörpern in sicheren Gerichtsbarkeiten.

Die Erlöse aus der Investition in die Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich zur Finanzierung des Erwerbs einer 2,0 %igen NSR auf dem Goldprojekt Borborema in Brasilien durch Gold Royalty in Höhe von 21.000.000 US$, das derzeit von Aura Minerals Inc. ("Aura Minerals") erschlossen wird, sowie zur Finanzierung des gleichzeitigen goldgebundenen Darlehens in Höhe von 10.000.000 US$ durch Gold Royalty an das Tochterunternehmen von Aura Minerals, das das Goldprojekt Borborema erschließt, verwendet.

Durch diese Investition erhöht sich das Wandelschuldverschreibungsportfolio von QRC auf 179 Millionen US-Dollar, was zu einem durchschnittlichen Kupon von 9,2 % und jährlichen Zinserträgen in Rekordhöhe von 16,4 Millionen US-Dollar führt, die die künftigen Dividendenzahlungen an unsere Aktionäre unterstützen werden.

Warren Gilman, Chairman und CEO, kommentierte: "QRC freut sich, mit David Garofalo und dem Team von Gold Royalty bei dieser Transaktion zusammenzuarbeiten. Der Erwerb der Borborema-Lizenzgebühr durch Gold Royalty ist von großer Bedeutung, da er Gold Royalty in eine Position mit starkem freien Cashflow bringt. Als unsere erste Investition im Royalty-Sektor ermöglicht Gold Royalty QRC die sofortige Generierung von Cashflow, ein branchenführendes organisches Ertragswachstum, Schutz vor Kosteninflation und die kostenlose Nutzung des Explorationspotenzials ihres Portfolios."

Queen's Road Capital beabsichtigt, die Investition mit einer Kreditfazilität zu finanzieren, die von einer großen kanadischen Bank bereitgestellt werden soll. Der Abschluss der Investition hängt vom Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen ab und wird für Ende des Monats oder früher erwartet.

Über Queen's Road Capital Investment Ltd.

QRC ist ein führender Finanzierer des globalen Rohstoffsektors, der Dividenden zahlt. Das Unternehmen ist eine auf Rohstoffe fokussierte Investmentgesellschaft, die in privat gehaltene und börsennotierte Unternehmen investiert. Das Unternehmen erwirbt und hält Wertpapiere mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, wobei der Schwerpunkt auf Wandelschuldverschreibungen und Rohstoffprojekten liegt, die sich in fortgeschrittener Entwicklung oder Produktion befinden und in politisch sicheren Ländern angesiedelt sind.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.queensrdcapital.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail info@queensrdcapital.com oder telefonisch unter +852 2759 2022.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Natur sind, stellen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne dieses Begriffs dar. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen oder Informationen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die zukünftige Leistung des Unternehmens. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Annahmen und Erwartungen des Managements wider und unterliegen naturgemäß bestimmten zugrundeliegenden Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden. Die Leser sollten eine detaillierte, unabhängige Untersuchung und Analyse des Unternehmens durchführen und werden aufgefordert, unabhängigen professionellen Rat einzuholen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignissen oder veränderten Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

