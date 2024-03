KI und kein Ende....: Wochenrückblick KW 09-2024: Märkte weiter in Feierlaune!

Anzeige / Werbung

Schon vier aufeinanderfolgende Monate schließen die Aktienmärkte mit Gewinnen ab. Selbst der statistisch trübe Monat Februar konnte steigenden Kursen dieses Mal nichts anhaben.

die Investoren bleiben weiterhin fasziniert von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und fühlen sich durch die guten Unternehmenszahlen sowie die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft bestätigt. Allein die Dell-Zahlen, ein Unternehmen das als Nachzügler für KI-Technologie gehandelt wird, legte am Freitag mehr als 20 % nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen zu. Doch was passiert mit den Aktienkursen der KI-Unternehmen, nach der Bekanntgabe ihrer kurstreibenden Quartalszahlen, für die schon einige Vorschusslorbeeren verteilt wurden? Wir denken, dass die Luft langsam dünn werden sollte.

Aber dennoch konnten in der vergangenen Woche die meisten Indizes noch einmal kräftig zulegen, allen voran der DAX und die Nasdaq100.

Christine Lagarde und Jerome Powell werden in der kommenden Woche wieder im Rampenlicht stehen. Allerdings scheinen die Zentralbanken die Investoren nicht mehr so zu beunruhigen wie zuvor, weshalb die Reaktionen spannend werden.

Die Preise für Industriemetalle schwankten diese Woche bemerkenswert stark. Die neuesten chinesischen Wirtschaftsdaten aus dem verarbeitenden Gewerbe lieferten keine klaren Hinweise auf die Nachfrage nach Metallen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex ("PMI') blieb mit 49,1 Punkten im Bereich der Schrumpfung, während der von Caixin zusammengestellte Index mit 50,9 Punkten im Wachstumsbereich notiert.

Kupfer wird derzeit an der London Metal Exchange bei rund 8.400,- US-Dollar gehandelt. Besonders auffallend im Bereich der Edelmetalle ist Gold, das mit einem Kurs von über 2.080,- USD aus dem Handel ging. Ob das allein der "Pause" bei den Anleiherenditen zuzuschreiben ist, bleibt fraglich. Vermutlich steht auch eine ungebremste Nachfrage dahinter.

Fazit:

Die Zentralbanken treten nächste Woche mit geballter Kraft auf. Auf der einen Seite wird die EZB nach ihrem Treffen am 7. März die Zinssätze vermutlich unverändert lassen, während Jerome Powell am 6. und 7. März vor den Kongressausschüssen des US-Kongresses erscheint, um ein Update zur Geldpolitik undzum wirtschaftlichen Ausblick zu geben. Nur einen Tag später werden die monatlichen Arbeitsmarktdaten der USA, die immer genau beobachtet werden, das vorgezeichnete Bild hoffentlich vervollständigen. Obwohl das Tempo der Unternehmensgewinnberichte nachlässt, werden gerade Unternehmen wie Oracle, Henkel, Bayer, Costco und einige andere weiterhin im Fokus der Märkte bleiben.

Vielerorts sind also neue Höchststände oder die früheren Höchstkurse angelaufen worden. Nur ein Sektor, der wird absolut vernachlässigt und notiert historisch niedrig! Und das sind Rohstoffaktien! Getreu dem Motto des Altmeisters André Kostolany: "Werde ängstlich, wenn andere gierig werden und werde gierig, wenn andere ängstlich werden", sehen wir die Zeit gekommen, um bei "ängstlichen" Rohstoffaktien gierig zu werden. Was alles für solche Investments spricht, lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Zentralbanken im Goldrausch…

Goldpreis explodiert: Unstillbare Gier treibt Goldpreis unaufhaltsam in die Höhe!

In einer Welt, in der die Finanzmärkte von Unsicherheit geprägt sind und die traditionellen Währungen ständig schwanken, gibt es einen sicheren Hafen, der die Aufmerksamkeit der Zentralbanken auf sich zieht: Gold.

Millennial Potash / Queen's Road Capital Investment / Sibanye-Stillwater

Es ist wieder so weit: Die PDAC öffnet bald ihre Pforten

Die PDAC ist die weltweit führende Mineralexplorations- und Bergbaumesse.

GoldMining / U.S. GoldMining

US-Präsidentschaftswahlen beeinflussen Kauf von Edelmetallen

Laut Umfragen kaufen Amerikaner, je nachdem wie die Wahl ausgeht, mehr oder weniger Edelmetallmünzen oder -barren.

Uranium Energy / Uranium Royalty

Hoher Uranpreis bestens für Uranunternehmen

Unsicherheiten auf der Angebotsseite bestehen aufgrund der Lage im Niger und bezüglich Uranimporten aus Russland.

Mehr geht kaum…

Boomende Produktion und bahnbrechende Entdeckungen: Dieses Unternehmen bricht alle Rekorde!

In den unberührten Weiten Australiens verbirgt sich eine Schatzkammer von unermesslichem Wert! Und dieser aufstrebende Gold-Nickel-Gigant setzt neue Maßstäbe für Erfolg und Innovation.

Fury Gold Mines / Skeena Resources

Die Deutsche Zentralbank macht Verluste - gut für Gold

Mehr als 20 Milliarden Euro an Rückstellungen und Reserven hat die Bundesbank aufgebraucht. Dies könnte Gold aufwerten.

Uranium Royalty / US Critical Metals

Wer Royalty-Unternehmen mag, mag sicher auch das einzige Uran-Royalty-Unternehmen

Royalty-Gesellschaften stellen Kapital für Minenbetriebe bereit und erhalten dafür Lizenzgebühren oder Streams.

Revival Gold / Victoria Gold

Neueste Goldpreisprognosen

Wo die großen Banken den Goldpreis in den nächsten Zeiten sehen, ist immer eine spannende Sache.

Unstillbarer Silber-Hunger

Energiewende nicht ohne Silber: Milliardenverbräuche und ein beängstigendes Defizit bedrohen die PV-Branche!

Das Silver Institute prognostiziert einen gigantischen Bedarf von deutlich über einer Milliarde Unzen Silber. Doch schon jetzt herrscht ein Defizit von fast 240 Millionen Unzen. Welche Auswirkungen hat das?

