Das Instrument AS4 PTCOR0AE0006 CORT.AMORIM SGPS NAM.EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.12.2023

The instrument AS4 PTCOR0AE0006 CORT.AMORIM SGPS NAM.EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.12.2023 and ex capital adjustment on 18.12.2023



Das Instrument 1DD FR001400H2X4 DELTA DRONE SA EO 1,- EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.12.2023

The instrument 1DD FR001400H2X4 DELTA DRONE SA EO 1,- EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.12.2023 and ex capital adjustment on 18.12.2023



Das Instrument UN01 DE000UNSE018 UNIPER SE NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.12.2023

The instrument UN01 DE000UNSE018 UNIPER SE NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.12.2023 and ex capital adjustment on 18.12.2023



Das Instrument SPT6 DE000A0NK3W4 SPARTA AG O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.12.2023

The instrument SPT6 DE000A0NK3W4 SPARTA AG O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.12.2023 and ex capital adjustment on 18.12.2023



Das Instrument 2DD SE0013888963 ECORE GROUP AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.12.2023

The instrument 2DD SE0013888963 ECORE GROUP AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.12.2023 and ex capital adjustment on 18.12.2023

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken