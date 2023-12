Nach weiteren Rekorden an den US-Börsen am Vortag dürften die Anleger sich am Mittwoch erst einmal zurückhalten. Stabilität ist zugleich Trumpf, denn weder der Dow Jones Industrial an der Wall Street noch der Nasdaq-100-Index schwächeln bemerkenswert. Unterstützung für Aktien kommt nach wie vor vom Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere weiter unter vier Prozent blieb. Nach wie vor setzen die Anleger auf sinkende Zinsen im kommenden Jahr, und davon profitieren die Aktienmärkte. ...

