© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Für Anleger, die seit dem Kurssturz von Gilead Sciences im Jahr 2016 auf eine Erholung warten, könnte sich im Jahr 2024 endlich die aufgebrachte Geduld auszahlen.Gilead, einst als Biotech-Ikone gefeiert, hatte in den vergangenen Jahren mit der Konkurrenz und Kostendruck zu kämpfen, was zu einem Absturz von 101,19 Ende 2015 auf 62,55 US-Dollar Ende 2018 führte. Seitdem hat sich die Aktie, die zuletzt bei 78,59 US-Dollar notierte, in einer Bandbreite bewegt, ohne klare Richtung. Die Stärke von Gilead liegt in ihrem führenden HIV-Geschäft. Analysten prognostizieren ein Wachstum in diesem Segment auf etwa 28 Milliarden US-Dollar bis 2025. Besonders das 2018 eingeführte HIV-Medikament Biktarvy …