Der deutsche Aktienmarkt hat sich mit leichten Kursgewinnen in das verlängerte Weihnachtswochenende verabschiedet. Am letzten Handelstag vor Heiligabend legte der DAX nochmals moderat zu und versüßte Anlegern damit das nahende Fest. Während das Börsengeschehen insgesamt träge verlief, verzeichneten einige Einzelwerte deutliche Kursausschläge.Konkret hat der DAX den Handel am Freitag mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 16.706 Punkte beendet. Damit bleibt das jüngste Rekordhoch bei 17.003 Punkte weiterhin ...

