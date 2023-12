Direkt nach Weihnachten ging es an den Märkten eher ruhig zu, doch der eine oder andere Titel fiel durchaus mit ansehnlichen Zugewinnen aus. Wenngleich sich aktuell keine grenzenlose Euphorie breitmacht, so hält sich doch die Hoffnung auf ein erfolgreiches Börsenjahr 2024. Es bleiben aber auch noch einige Fragezeichen.Die Aktie von Bayer (DE000BAY0017) konnte gestern von einem Gerichtsurteil in Sachen Glyphosat profitierten, welches endlich wieder zu Gunsten des Konzerns ausfiel. Viele Beobachter warnen zwar davor, darin schon zu viel zu sehen und es wird vor Gericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...