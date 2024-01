Heute im gabb: Um 11:15 liegt der ATX TR mit +0.13 Prozent im Plus bei 7626 Punkten Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.44% auf 52.9 Euro, dahinter Warimpex mit +5.37% auf 0.785 Euro und Polytec Group mit +3.71% auf 3.635 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16852. - News zu Valneva- Nachlese: Die grossen Aufreger an der Wiener Börse 2023 als letzter Blick ins alte Jahr- Kurze zu SBO- Unser Robot sagt: RHI Magnesita, Agrana, FACC und weitere Titel auffällig; Stefan Borgas führt den 2. Tag in der GGC- Börsegeschichte 2.1.: Karl-Heinz Grasser, Amag, Semperit, Verbund- Österreich-Depots: Guter Jahresstart- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: +0.57% vs. last gabb, +0.57% ytd, +75.10% seit Start 2013 Die Jänner-Ausgaben des gabb ...

