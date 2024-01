Vorgestern meldete Evotec den Rücktritt von CEO Werner Lanthaler. Der Markt hat die Nachricht mit Überraschung aufgenommen. Der Kurs ist in der Folge stark unter Druck geraten. Lanthaler hat Evotec in den vergangenen 15 Jahren zu dem gemacht, was die Gesellschaft heute ist. Für die Analysten der Deutschen Bank ist es schwierig, sich Evotec ohne Lanthaler ...

