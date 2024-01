Die Corona-Pandemie hat weltweit für einen wahren Haustier-Boom gesorgt. In Zeiten von Lockdowns und Social Distancing fühlten sich viele Menschen einsam und legten sich einen tierischen Gefährten zu. Allein in Deutschland zogen deshalb 2020 eine Million Haustiere in ein neues Heim. Schätzungen gehen davon aus, dass mittlerweile 33 Prozent aller Haushalte weltweit mindestens...

Den vollständigen Artikel lesen ...