Der DAX hat sich am Dienstag in Erwartung der bevorstehenden Zinsentscheidung in den USA auf den Märkten als relativ stabil erwiesen, während gemischte Signale sowohl von europäischen als auch von amerikanischen Börsen ausgehen. Bis zum Handelsschluss konnte der deutsche Leitindex die zwischenzeitlich stärkeren Kursverluste spürbar minimieren.Am deutschen Aktienmarkt verbuchte der DAX zum Handelsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...