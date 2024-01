Am Mittwochabend hatten wir auf die bevorstehende Entscheidung hingewiesen und unter anderem geschrieben: "Seit Jahresanfang hat Evotec rund 18 Prozent an Wert verloren, aber die Analysten von Warburg Research und Jefferies & Company sehen den aktuellen Kurs scheinbar als gute Einstiegschance an. Warburg Research hat vor wenigen Tagen ein Kursziel von 29,00 Euro genannt und Jefferies & Company war Ende November der Meinung, dass die Aktie bis auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...