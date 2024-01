The following instruments on XETRA do have their first trading 17.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.01.2024Aktien1 CA00956C1077 Aisix Solutions Inc.2 CA19425C1005 Collective Mining Ltd.3 CA58471K1030 Medicus Pharma Ltd.4 CA74048R1091 Premier American Uranium Inc.5 US09175M5076 Ault Alliance Inc.Anleihen/ETF1 FR001400NC88 ALD S.A.2 FR001400NC70 ALD S.A.3 XS2751598322 Enagás Financiaciones S.A.U.4 CH1321737780 Deutsche Bank AG5 XS2750326899 Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.6 AU3SG0002934 Treasury Corporation of Victoria7 XS2751667150 Banco Santander S.A.8 BE0002993740 Belfius Bank S.A.9 DE000A3824L4 Sachsen-Anhalt, Land10 FR001400NCB6 Société Générale S.A.11 XS2752192075 United Utilities Water Finance PLC12 IT0005579294 Credito Emiliano S.p.A.13 FR001400N2M9 Crédit Agricole S.A.14 DE000CZ439U6 Commerzbank AG15 DE000HLB5337 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 16 IE0007I99HX7 VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF17 IE000SBU19F7 VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF