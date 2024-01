Während es an der Börse rappelt, gibt es neue hohe Kursziele für die Aktien von BASF und der Allianz. Sollten Anleger jetzt kaufen? In den letzten Tagen gab es sehr viele neue Kursziele der Analysten der Deutschen Bank, von Citi, der Societe Generale und Barclays. Doch was raten die Experten jetzt Anlegern der BASF-Aktie und der Allianz-Aktie? Neue hohe Kursziele für die BASF-Aktie Etwa Alex Stewart von der britischen Barclays setzt das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...