Für den DAX zeichnet sich am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch ab. Ob es für mehr reicht, muss sich zeigen, denn Investoren scheinen sich inzwischen immer mehr darauf einzustellen, dass die Notenbanken mit Zinssenkungen keine allzu große Eile haben. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert ein Plus von rund 0,14 Prozent auf 16.455 Punkte. Jüngst hatten gedämpfte Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse gedrückt. Vom Rekordhoch bei ...

