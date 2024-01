Nach fünf Monaten hat RWE die Demonstrationsanlage mit 3,2 Megawatt Leistung im Rheinischen Revier in Betrieb genommen. Dabei sollen drei unterschiedliche Konzepte für Agri-Photovoltaik getestet werden.RWE hat nach fünf Monaten Bauzeit den ersten Solarstrom aus seiner Agri-Photovoltaik-Anlage ins Netz eingespeist. Die Demonstrationsanlage mit 3,2 Megawatt Leistung ist auf einer rund sieben Hektar großen Rekultivierungsfläche am Rande des Tagebaus Garzweiler bei Bedburg installiert worden. Dabei will RWE drei unterschiedliche Anwendungsformen für Agri-Photovoltaik, also der Erzeugung von Solarstrom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...