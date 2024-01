Liebe Leser, plus 49,6% Rendite- so ist der Saldo an Weihnachten 2023 für unser Markenwertportfolio Marathon. Diese Rendite konnten wir für unsere Abonnenten erzielen. Das Spannende aber - 2024 werden SIE unseren DIENST deutlich eher brauchen als 2023. 2023 war nicht allzu kompliziert. 2024 glauben wir - es wird herausfordernder. Und dies sind unsere Jahre. (SIE möchten UNS testen und abonnieren - hier auf unserer neuen Seite www.feingoldresearch.de geht es zum BÖRSENDIENST). Testen Sie uns. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...