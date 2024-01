In der vergangenen Woche ging es für den DAX um insgesamt ein Prozent abwärts. Am Freitag war er zunächst freundlich in den Tag gestartet, ging dann aber dennoch 0,1 Prozent schwächer aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...