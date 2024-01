Nach drei Verlustwochen in Folge hat die BASF-Aktie auch am gestrigen Montag (-0,6%) weiter nachgeben. Rückblick: Die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF hatte im Dezember 14,3% an Wert zugelegt und war dabei bis auf das Monatshoch bei 49,85 EUR gestiegen. Zum Start in das neue Börsenjahr 2024 drehten die Papiere jedoch nach unten ab, wobei ...

