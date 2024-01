Das Instrument 0E41 US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 26.01.2024

The instrument 0E41 US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.01.2024 and ex capital adjustment on 26.01.2024



Das Instrument QDFD IE00BMYDBM76 FLSHI DM HD CEE DLD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 26.01.2024

The instrument QDFD IE00BMYDBM76 FLSHI DM HD CEE DLD ETF is traded cum capital adjustment on 25.01.2024 and ex capital adjustment on 26.01.2024



Das Instrument Q6F SE0017083835 CHARGEPANEL AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 26.01.2024

The instrument Q6F SE0017083835 CHARGEPANEL AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.01.2024 and ex capital adjustment on 26.01.2024



Das Instrument QVFD IE00BMYDBG17 FLSHI DM LV CEE DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 26.01.2024

The instrument QVFD IE00BMYDBG17 FLSHI DM LV CEE DLA ETF is traded cum capital adjustment on 25.01.2024 and ex capital adjustment on 26.01.2024



Das Instrument YU8 CA5368761055 LITHOS ENERGY LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 26.01.2024

The instrument YU8 CA5368761055 LITHOS ENERGY LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.01.2024 and ex capital adjustment on 26.01.2024

