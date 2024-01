© Foto: Michael Kappeler - picture alliance/dpa



T-Mobile US hat ein überraschend starkes Wachstum bei den monatlichen Vertragskunden für das Jahr 2024 prognostiziert, was auf ihre umfassende 5G-Abdeckung und Werbeangebote zurückzuführen ist. Das Unternehmen rechnet mit einem Zuwachs von 5 bis 5,5 Millionen Abonnenten, was die Wall Street-Erwartungen von 2,67 Millionen, laut FactSet, deutlich übertrifft. Trotz dieses Optimismus fielen die Aktien des Unternehmens im nachbörslichen Handel um fast drei Prozent, nachdem das vierteljährliche Gewinnziel verfehlt wurde. "Wir sehen Wachstumschancen in kleineren Märkten und ländlichen Gebieten, die 40 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen", erklärte CFO Peter Osvaldik. Neue Bündeltarife wie Go5G …