Evotec-Aktionäre konnten ihren Aktien in den vergangenen Tagen beim Steigen zusehen. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 2,27 Prozent An ein der fünf Sitzungen ging es für die Aktie nach oben. Ganz besonders bemerkenswert war dabei der Montag mit einem Plus von 8,18 Prozent. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen? Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...