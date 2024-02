New Economy beats old Economy!: Wochenrückblick KW 05-2024 - Märkte im Fokus - Zinssenkungen doch noch in weiter Ferne?!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche war gekennzeichnet von einer Mischung aus positiven Entwicklungen aber dennoch Herausforderungen für die globalen Finanzmärkte.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Federal Reserve im März nach Jerome Powells Rede und dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht schwinden, verzeichnete die Wall Street insgesamt eine positive Woche. Große Technologieunternehmen wie Meta und Amazon präsentierten sehr gute Quartalszahlen, was die US-Indizes, vor allem die Technologiebörse, zu neuen Höchstständen trieb.

Quelle: WallstreetOnline.de

Europa hingegen musste leichte Verluste hinnehmen, belastet durch enttäuschende Wirtschaftsdaten und Ergebnisse einiger Großunternehmen.

Der März ist nun doch nicht der Monat der ersten Zinssenkung! Wir hatten Sie bereits zeitig darauf vorbereitet!

Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass wir schon mehrfach an dieser Stelle US-Zinssenkungen im März zu verfrüht gehalten haben, was wir entsprechend auch begründet hatten. Die vergangene Woche bestärkt uns in unserer Meinung, da selbst der Fed-Vorsitzende eine Zinssenkung im März fast explizit ausgeschlossen hat! Vor allem die sehr starken US-Arbeitsmarktzahlen für Januar, die für eine robuste Wirtschaft sprechen, geben derzeit keinen Grund für Zinssenkungen. Schon gar nicht vor dem Hintergrund des Risikos einer wieder anziehenden Inflation.

Entsprechend stark sinkt die Zinssenkungs-Wahrscheinlichkeit im März von 70 % vor noch einem Monat auf jetzt 17 %. Infolgedessen wurde auch die Anleiherallye abrupt beendet und trieb die Renditen für zweijährige, fünfjährige und zehnjährige Schulden um 10 bis 20 Basispunkte nach oben.

Trotz dieser Entwicklung blieben die US-Aktienmärkte optimistisch, als ob die Anleger davon überzeugt sind, dass für die US-Wirtschaft keinerlei Gefahr besteht, auch wenn der Beginn des Zinssenkungszyklus verschoben wird. In Europa beruhigt sich die Inflation ebenfalls. Die Wachstumszahlen für die wichtigsten europäischen Volkswirtschaften fielen allerdings eher schwach aus, wobei sich Deutschland als der kranke Mann Europas erwies. In China wird weiterhin versucht den Immobiliensektor zu schützen und finanziell unter die Arme zu greifen. Offensichtliche Erfolge bleiben zunächst noch Mangelware.

Chinas "PMI' unter den Erwartungen! Metallpreise aber dennoch stabil!

Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Januar mit 49,20 Punkten zwar leicht unter den Markterwartungen, blieb damit aber dennoch im Kontraktionsbereich. Das hält scheinbar auch die Metallpreise stabil, weshalb die Tonne Kupfer in London bei rund 8.400,- USD notiert, während Aluminium im Bereich von 2.200,- USD und Blei bei etwa 2.160,- USD ebenfalls relative Stärke zeigen.

Quelle: Onvista.de

Gold hielt den Ankündigungen der Fed zwar stand, aber mit Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts wurde der Rückwärtsgang eingelegt. Die Fundamentaldaten, die für Gold sprechen, sind nach wie vor stimmig. Laut dem World Gold Council lag die Nachfrage nach dem Edelmetall im vergangenen Jahr auf Rekordhoch. Es sei davon auszugehen, dass die Gier der Zentralbanken nach dem "barbarischen Relikt" wohl noch länger anhalten werde.

Ausblick: Nächste Woche im Fokus - Traditionelle Unternehmen und makroökonomische Daten!

In der vergangenen Woche feierten die Marktteilnehmer lieber die guten Quartalszahlen von Amazon und Meta, anstatt sich von den eher schwächeren Leistungen von Apple und Alphabet beeindrucken zu lassen. In der kommenden Woche stehen Berichte von der "Old Economy" auf der Agenda, darunter McDonald's, Caterpillar, Eli Lilly, Linde, Costco, Walt Disney, Philip Morris und ConocoPhillips in den USA. In Europa öffnen beispielsweise BP, UBS, TotalEnergies, L'Oréal, Adyen und Hermès ihre Bücher.

Auf der makroökonomischen Agenda stehen Reden mehrerer US-Notenbanker, beginnend mit Jerome Powell heute. Die Statistiken werden etwas zurückhaltender sein, obwohl die chinesischen Erzeuger- und Verbraucherpreise am Donnerstag im Auge behalten werden sollten.

Chesapeake Gold / Collective Mining

Viele Krisenherde und auch noch das Wahljahr in den USA

Anhaltende geopolitische Krisen und mit Zinssenkungen großer Zentralbanken vor Augen sollte sich der Goldpreis gut entwickeln.

Lesen Sie mehr

Tin One Resources / Aurania Resources

Erwartete Zinssenkungen gut für Industriemetalle wie Kupfer

Sinken in den USA die Zinsen im Lauf des Jahres, könnte dies auch in China geschehen und den Industriemetallen Auftrieb verleihen.

Lesen Sie mehr

The Power of Gold…

Dank geschickter Kombination und Mega-Mineralisierung gleich doppelt profitieren!

Im Einklang mit der "Rekord-Rallye" der "Whistler'-Bohrresultate steht der enorme "15 %- Goldpreis-Push" im vergangenen Jahr.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / Discovery Silver

Industrielle Silbernachfrage steigt

Laut dem Silver Institute wird für 2024 mit einer globalen Silbernachfrage von 1,2 Milliarden Unzen gerechnet.

Lesen Sie mehr

Caledonia Mining / Victoria Gold

Warten auf den Goldpreisschub

Viele Experten rechnen für Mitte des Jahres mit dem Zinssenkungszyklus in den USA. Dann sollte der Goldpreis einen kräftigen Schub bekommen.

Lesen Sie mehr

Explosive Kursrakete…

KUPFERDEFIZIT eskaliert - Preis EXPLODIERT! Auch GOLDPREIS BRICHT AUS! KURSFEUERWERK voraus!

In den kommenden sechs Jahren wird die Nachfrage nach Kupfer um bis zu 70 % ansteigen. Wo diese Mengen herkommen sollen, steht derzeit noch in den Sternen. Und dass, wo das Entwickeln einer Mine bis zu 17 Jahren dauert!

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater / IsoEnergy

Uran und Gold, Lieblinge der klugen Anleger

Der Uranpreis hat die magische Grenze von 100 US-Dollar je Pfund geschafft. Goldpreis hält sich tapfer.

Lesen Sie mehr

Allzweckwaffe im Aufschwung…

Die wachsende Bedeutung des Silbers bei den erneuerbaren Energien! Der Glanz einer vielversprechenden Zukunft!

Die Zukunft strahlt silbern! Marktbeobachter und Experten prophezeien einen stetig steigenden Bedarf an Silber, und das sogar für die kommenden Jahrzehnte!

Lesen Sie mehr

Gold Royalty / Osisko Gold Royalties

Geldpolitische Entscheidungen werden Goldpreis antreiben

Impulse für einen steigenden Goldpreis werden geldpolitische Maßnahmen bringen. Aktuell dürfte es eher seitwärts gehen.

Lesen Sie mehr

Skeena Resources / Revival Gold

Afrikanischer Goldreichtum

Gerade hat das Vereinigte Königreich goldene Gegenstände nach Ghana zurückgesendet.

Lesen Sie mehr

Renaissance läuft…

Uran-Preis nicht zu stoppen! Diese junge Firma dürfte davon massiv profitieren!

Zunehmend offensichtlicher wird das Comeback der Nuklearenergie! Der Preis für Uran erreicht mehr-Jahres-Hochs und wird durch geopolitische Unruhen und akutem Mangel an Sekundär-Lagerbeständen weiter befeuert!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Onvista.de, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA1651841027,BMG069741020,CA68827L1013,CA46500E1079,CA38149E1016,JE00BF0XVB15,CA76151P1018,CA00791E1025,CA92625W5072,ZAE000259701,CA38071H1064,CA2546771072,CA19425C1005,CA83056P7157,CA8875891092,US90291W1080,CA74048R1091