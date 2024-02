Dem DAX gelang es am Donnerstag nicht über der 17.000 Punkte-Marke aus dem Handel zu gehen. Dennoch stand am Ende des Tages ein Plus von 0,25 Prozent auf der Kurstafel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...