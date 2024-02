Nach dem starken Wochenauftakt startet der DAX am Dienstag mit Verlusten in den Handel. Der fehlende Schwung von der Wall Street verhindert zunächst ein neues Rekordhoch. Alle Augen richten sich ohnehin bereits in die USA, wo um 14:30 Uhr die wichtigen Inflationsdaten anstehen. Von Unternehmensseite stehen Rheinmetall, RWE, SAP, Siemens Energy und Volkswagen im Fokus.

