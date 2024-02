Die Inflation in Großbritannien verharrte im Januar wie bereits im Dezember bei 4,0%. Damit blieb ein befürchteter Anstieg zwar aus, trotzdem fiel ein wichtiges Detail negativ aus: Die Inflation im Servicesektor zog von 6,4% auf 6,5% an. Das Stabilitätsziel der Bank of England (BoE) liegt wie bei der EZB bei 2,0%. Mit einem Außenhandelsvolumen von ...

