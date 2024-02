NEW YORK (IT-Times) - Der US-E-Commerce-Gigant Amazon wird Mitglied im Dow Jones Industrial Average (DJIA) - Index und ersetzt Walgreens Boots Alliance, während Uber in den Transportindex aufgenommen wird. S&P Dow Jones Indices wird die folgenden Änderungen am Dow Jones-Aktienindex mit Wirkung zum 26....

Den vollständigen Artikel lesen ...