Neuerliche Kurssprünge blieben an den Börsen in dieser Woche bisher aus und auch der erste Handelstag an der Wallstreet nach dem Presidents' Day am Montag verlief sehr gemächlich. Prompt machen sich Vermutungen breit, dass wir vor einer Phase der Konsolidierung stehen könnten. Das muss in den Augen vieler Analysten aber nicht unbedingt etwas schlechtes sein und könnte den übergeordneten Aufwärtstrend im besten Fall sogar bestätigen.Anzeige:Einigkeit herrscht allerdings nicht darüber, was in den kommenden Wochen noch zu erwarten ...

