Zürich - Die Kursparty an den internationalen Börsen hat am Donnerstag ohne den Schweizer Aktienmarkt stattgefunden. Während andere Indizes wie Dow Jones, DAX oder Nikkei neue Rekordmarken setzten, hat der Schweizer SMI einmal mehr unter seiner defensiven Zusammensetzung gelitten. So hat Schwergewicht Nestlé nach einem enttäuschenden Ergebnis gleich den ganzen Leitindex ins Minus gezogen. Ansonsten sorgten besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...