Tecnotree, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Plattformen und Dienstleistungen in den Bereichen KI, 5G und Cloud-native Technologien, gab bekannt, dass es einen neuen Multimillionen-Dollar-Vertrag mit Umniah abgeschlossen hat, einem führenden Anbieter einer Reihe von Telekommunikationslösungen in der MENA-Region mit bis zu 3 Millionen Abonnenten. Mit diesem Projekt zielt Tecnotree darauf ab, dem Betreiber ein KI-gestütztes BSS-Kundenengagement zu ermöglichen. Der Vertrag, bei dem ein kompletter BSS-Stack zusammen mit der Sensa Intelligence-Plattform von Tecnotree implementiert wird, operationalisiert KI in allen Geschäftsabläufen und ist der zweite Gewinn für Tecnotree in Bezug auf einen AIML-gesteuerten Anwendungsfall der Kundenerfahrung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240226685606/de/

Tecnotree Secures Multimillion-Dollar Deal with Umniah, Pioneering Sensa AIML Embedded BSS Transformation (Photo: Business Wire)

Im Rahmen dieses Projekts möchte Umniah sein aktuelles CRM-System mit einer neuen CX-Implementierung aufrüsten, um den NPS zu verbessern, die Abwanderung zu reduzieren und den ARPU zu erhöhen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Tecnotree in Sensa eingebettete BSS-Anwendungen einsetzen, die den Lebenszyklus der KI-Entwicklung rationalisieren und eine schnellere Wertschöpfung für alle Produkte ermöglichen.

Die Anwendungen umfassen ein dynamisches Bündel von Produktkatalogen, digitales Self-Care- und Kundenmanagement, kataloggesteuertes Bestellmanagement, Nachfragegenerierung durch Omnichannel-Kampagnen und konfigurierbare Integration mit führenden sozialen Netzwerken, Lead- und Funnel-Management, Enterprise Workforce Management mit Geschäftsprozessorchestrierung, Business Intelligence und Analysefunktionen, Management von Serviceanfragen für Unternehmen und Verbraucher, Partnermanagement, E-Shop (Marktplatz) B2B-Self-Care-Portal. Die Lösung bietet dem Betreiber eine einheitliche Lösung mit eingebetteter Intelligenz für die Transformation aller Anwendungen, die B2B2X Cross-Sell- und Up-Sell-Funktionen ermöglicht.

Faisal Qamhiyah, CEO von Umniah, erklärte: "Die Einführung der fortschrittlichen Customer Experience (CX)-Plattform ist ein entscheidender Schritt in unserem Bestreben, die Interaktion mit unseren Kunden zu revolutionieren und ihre Erwartungen im digitalen Zeitalter zu erfüllen. Es zeigt, wie sehr wir uns bemühen, unsere Kunden zu verstehen, mit ihnen in Kontakt zu treten und sie über die sich entwickelnde digitale Welt auf dem Laufenden zu halten. Die Erwartungen der Kunden an nahtlose, personalisierte Erlebnisse sind so hoch wie nie zuvor. Mit dieser Plattform wollen wir diese Anforderungen übertreffen, indem wir einen detaillierten Einblick in die Kundeninteraktionen geben."

Qamhiyah fügte hinzu: "Umniah stellt sich eine Zukunft vor, in der seine Firmenkunden die dynamischen Bedürfnisse ihrer Kunden hervorragend verstehen und erfüllen können, was sie zu nachhaltigem Wachstum und Erfolg im digitalen Zeitalter führt."

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, kommentierte den neuen Vertrag wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dieses neue Kapitel mit Umniah aufzuschlagen, da wir das Unternehmen dabei unterstützen, mit Hilfe unseres digitalen BSS und der Sensa AIML-Fabric unvergleichliche digitale Erlebnisse für die Transformation seines Geschäfts neu zu definieren. Unser digitaler BSS-Stack, der in die Sensa AIML-Funktionen von Tecnotree eingebettet ist, wird es dem Kunden ermöglichen, seine geschäftliche Agilität zu verbessern und schneller auf die Marktdynamik zu reagieren, während er gleichzeitig die Kundenerlebnisse menschlicher gestaltet und den Lebenszyklus der Kundenreise mit der Sensa-Hyperpersonalisierung verbessert."

Die Transformation wird es ihnen auch ermöglichen, die Betriebskosten zu optimieren und gleichzeitig die Monetarisierungsmöglichkeiten mit unseren KI/ML-basierten Erkenntnissen und Empfehlungen deutlich zu verbessern. Die Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt für Tecnotree im Bereich der künstlichen Intelligenz und unterstreicht unser Engagement für die Verbesserung digitaler Dienstleistungen, mit denen wir uns von der Konkurrenz abheben und unseren Kunden ein unvergleichliches Kundenerlebnis bieten können."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein 5G-fähiger digitaler Business Support System (BSS) Akteur mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist führend in der TM Forum Open API Conformance mit 59 zertifizierten offenen APIs, darunter 9 reale offene APIs. Dies ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das ständige Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Dienste zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Tecnotree bietet seinem Abonnentenstamm über die Tecnotree Moments-Plattform auch Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze an, um digital vernetzte Gemeinschaften in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Über Umniah

Seit seiner Gründung im Jahr 2005 ist Umniah, eine Tochtergesellschaft der Beyon Group, als einer der am schnellsten wachsenden und zuverlässigsten Telekommunikationsanbieter in den wettbewerbsintensivsten Märkten der Region anerkannt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an transformativen, hochwertigen Mobil-, Internet- und Unternehmenslösungen. Das preisgekrönte Unternehmen setzt sich für Innovation, digitale Transformation und technologischen Fortschritt ein und bietet seinen 3 Millionen Abonnenten Zuverlässigkeit und Konnektivität durch ein umfassendes Angebot an Produkten und Lösungen, die den individuellen und unternehmerischen Bedürfnissen entsprechen. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine umfassende und wirksame Nachhaltigkeitsstrategie, die seine Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Praktiken sowie sein Engagement für positive Veränderungen im Leben des Einzelnen und der Gesellschaft darlegt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240226685606/de/

Contacts:

Padma Ravichander, Tecnotree CEO

E-Mail: marketing@tecnotree.com