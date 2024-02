Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, gab die Unterzeichnung eines neuen Vertrages zur digitalen Transformation mit Nuh Digital bekannt. Nuh Digital wird BSS-Stack-Lösungen bereitstellen, um die betriebliche Effizienz des Unternehmens zu verbessern und aktuelle und zukünftige Marktanforderungen zu erfüllen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240228401194/de/

(Graphic: Business Wire)

Nuh Digital ist ein wachsender Mobile Virtual Network Operator (MVNO), der das Szenario der digitalen Eingliederung in Brasilien verändert, mit dem Ziel, Unternehmen durch Innovation und intelligente Konnektivität zu entwickeln. Die digitalen Marktplatzlösungen von Tecnotree werden es dem Unternehmen ermöglichen, neue digitale Dienstleistungen schnell und kostengünstig einzuführen.

Die Bereitstellung des kompletten Digital Stack umfasst Mediation, Provisioning, BSS Switch (Convergent Billing Solution, Customer Lifecycle Manager, Unified Product Catalog, Enterprise Integration Accelerator), Digital Online Charging System, Wholesale Billing Systems, VoMS, Service Provisioning System, Digital Integration Accelerator, Digital Operations Platform, Workflow/Orchestrator und Electronic Voucher Distribution und bietet ein durchgängiges digitales Kundenerlebnis. Die Lösungen bieten ein einheitliches Modell für die schnelle Einführung neuer Dienste und die effiziente Verwaltung aller Dienste, was zu einem reibungsloseren Betrieb und einem besseren Kundenerlebnis führt.

"Diese Partnerschaft mit Tecnotree bedeutet für Nuh Digital einen wichtigen Schritt nach vorne. Auf unserem Weg der digitalen Transformation werden die skalierbaren Lösungen von Tecnotree unsere spezifischen Anforderungen erfüllen und eine höhere betriebliche Effizienz, eine verbesserte geschäftliche Agilität sowie einen besseren Wert und Service für unsere Kunden gewährleisten", sagte Laerte Magalhães, CEO von Nuh Digital.

"Wir freuen uns, mit Nuh Digital zusammenzuarbeiten und ihnen unser komplettes Set an 5G-fähigen BSS-Tools zur Verfügung zu stellen", sagte Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, die Branche mit modernsten digitalen Technologien zu revolutionieren. Das Kundenerlebnis ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, und durch die Übernahme des digitalen BSS-Stacks von Tecnotree wird Nuh Digital in der Lage sein, seine Abläufe zu optimieren und effiziente Geschäftsprozesse und nahtlose Erlebnisse während des gesamten Kundenlebenszyklus zu gewährleisten."

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tecnotree.com oder soziale Medienkanäle LinkedIn I Facebook I Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240228401194/de/

Contacts:

Prianca Ravichander, CMO Tecnotree

E-Mail: marketing@tecnotree.com