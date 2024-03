Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Super Micro Computer ist am Ende des Freitag schon wieder massiv in die Luft gegangen. Der Titel gewann am Ende fast 5 %. Die Aktie überwand die Marke von 900 Dollar und hat damit wieder den Marsch in Richtung von 1.000 Dollar aufgenommen - formal und im Chartbild. Ob am Ende der Durchmarsch gelingt, ist offen. Die Aktie profitiert vom KI-Boom, der unverändert umstritten [...]

