CHAPTERS Group AG schließt erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 ab; starke Dynamik setzt sich 2024 fort



05.03.2024

Im Jahr 2023 hat die CHAPTERS Group AG als Gruppe bedeutende Fortschritte bei mehreren strategischen Initiativen gemacht auf ihrem Weg, das Zuhause für "Mission Critical" Unternehmen in Europa zu werden. Im Jahr 2023 wurden 18 weitere operative Unternehmen Teil der Gruppe. Mit mlog wurde eine neue VMS-Plattform mit Schwerpunkt auf dem französischen Markt gegründet und CHAPTERS erhöhte die Beteiligung an der Fintiba GmbH. Die Gruppe schloss außerdem zwei erfolgreiche Kapitalerhöhungen ab, die von ihren größten Aktionären und mehreren neuen, renommierten strategischen Investoren unterstützt wurden. Im Jahr 2024 investierte die bestehende Plattform bereits in drei weitere operative Unternehmen und die CHAPTERS Group AG wurde ein bedeutender Anteilseigner von Software Circle plc. Software Circle baut eine Heimat für Softwareunternehmen in Großbritannien und Irland auf. Darüber hinaus hat die CHAPTERS Group AG das Team der AG verstärkt. CEO Jan-Hendrik Mohr kommentiert: "Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung, die die Organisation im Jahr 2023 und zu Beginn des Jahres 2024 geschafft hat! In 2023 ist das EBITDA um rd. 49% angestiegen - und um rd. 63% unter Berücksichtigung der Transaktionen in den ersten Monaten 2024. Im Laufe der letzten 14 Monate haben wir unsere Gruppe um zwei Plattformen und 21 Unternehmen erweitern können. Vor allem aber haben die zusätzlichen Talente, die wir direkt und durch unsere Übernahmen hinzugewonnen haben, das CHAPTERS-Ökosystem als attraktiven Ort für hochkarätige Talente weiter gefestigt. Das investierte Kapital konnten wir seit Dezember 2022 verdoppeln. Das Tempo und die Qualität der Akquistionen waren sehr erfreulich und wir sehen weiterhin viele wertsteigernde Akquisitionsmöglichkeiten in der Pipeline, insbesondere im VMS-Segment. Unsere Plattformen sind nun in sieben Ländern aktiv. Wir sehen in den meisten operativen Unternehmen Fortschritte beim organischen Wachstum, die auf operative Initiativen bei allen Tochtergesellschaften sowie die erneut starke Leistung von Bastian Krieghoff und seinem Team bei der Fintiba zurückzuführen sind. Insgesamt hat unsere Vision, das ideale Zuhause für "Mission Critical" Unternehmen zu schaffen, in diesem Jahr große Fortschritte gemacht." Starkes Wachstum in 2023 Im Geschäftsjahr 2023 setzte sich das Wachstum der Gruppe fort. Die zur Gruppe gehörenden Plattformen haben Mehrheitsbeteiligungen an 18 weiteren operativen Gesellschaften erworben. Darüber hinaus hat die CHAPTERS Group AG ihre Beteiligung an der Fintiba GmbH von 39,9% auf 55% erhöht und die Gebäudedienstleistungsgruppe der NGC Nachfolgekapital im Rahmen eines Management-Buy-Outs ausgegründet. Ende 2023 umfasste die Gruppe insgesamt 41 operative Gesellschaften, davon eine Minderheitsbeteiligung. Auf Basis der vorläufigen Zahlen wird die Gruppe 2023 einen Umsatz von ca. 93 Mio. Euro erzielen, was einem Anstieg von rd. 39% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 entspricht. Das adjustierte EBITDA aller operativen Gesellschaften wird 2023 voraussichtlich ca. 25 Mio. Euro betragen, was einem Anstieg von rd. 9% gegenüber 2022 entspricht. Neben dem sehr starken anorganischen Wachstum im Jahr 2023 verzeichnete die Gruppe auch ein organisches EBITDA-Wachstum von ca. 30 %. Diese Leistung wurde stark von den hervorragenden Ergebnissen der Fintiba GmbH getragen. Ohne Fintiba lag das organische EBITDA-Wachstum im Jahr 2023 im mittleren einstelligen Bereich. Kontinuierliche Fortschritte in 2024 In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres kamen drei weitere operative Gesellschaften hinzu, die ein adjustiertes EBITDA von ca. 2,3 Mio. Euro beitragen. Hiervon entfallen ca. 1,6 Mio. Euro auf CHAPTERS. Das im Zusammenhang mit diesen Transaktionen investierte Kapital beläuft sich auf insgesamt rd. 15 Mio. Euro. Die CHAPTERS Group AG hat außerdem ihre Beteiligung an Software Circle plc auf ca. 29,9% erhöht. Software Circle erwirbt in regelmäßigen Abständen Softwareunternehmen in Großbritannien und Irland und hat bis heute in 6 Unternehmen investiert. Die CHAPTERS Group AG ist seit 2023 Minderheitsaktionär. Darüber hinaus hat die CHAPTERS Group AG im Januar 2024 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage mit der Ausgabe von ca. 1,4 Mio. neuen Aktien beschlossen. Team-Erweiterung Im März 2024 hat die CHAPTERS Group AG ihr Team um drei neue Mitarbeiter erweitert. Marc Maurer ist als Chief Operating Officer für den Bereich Vertical Market Software dazugekommen. Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Softwarebranche mit, sowohl als Investor als auch als Manager in Unternehmen wie Constellation Software, SAP und Nokia. Als Unterstützung für Marcs Mission, unseren Plattformen und operativen Unternehmen bei der Skalierung und weiterem Wachstum zu unterstützen, tritt Christian Kappes ins Team ein. Christian hat in den letzten zwei Jahren bereits das Wachstum von drei CHAPTERS-Tochtergesellschaften erfolgreich vorangetrieben. Melissa Koenigsberg unterstützt das Team zukünftig als Head of Finance. Sie war zuvor in einer ähnlichen Funktion bei einer schnell wachsenden M&A-Aggregator-Holding tätig und ist daher optimal aufgestellt, um die Finanzorganisation der Gruppe auszubauen. Update Finanzkennzahlen 2023 Die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2023 auf Ebene der AG durch zwei Kapitalerhöhungen (im Mai und November) um ca. 35 Mio. Euro gewachsen und der Grundstein für weiteres Wachstum wurde gelegt. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt zum 31. Dezember 2023 18.149.192 Stück. Der Basiswert zum 31. Dezember 2023 beträgt rund 8,00 Euro je Aktie (2022: 6,52 Euro je Aktie). Für den Basiswert werden die zur Gruppe gehörenden Unternehmen auf Basis des adjustierten EBITDAs des abgelaufenen Geschäftsjahres mit dem zum Erwerbszeitpunkt zugrunde gelegten Multiplikator bewertet und der auf die CHAPTERS Group AG entfallende anteilige Wert - abzüglich der Nettoverschuldung des jeweiligen Unternehmens - berücksichtigt. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Muttergesellschaft der CHAPTERS Group AG berücksichtigt (im Wesentlichen Wertpapiere, Barmittel und ewige Anleihe). Das adjustierte EBITDA 2023 aller operativen Gesellschaften, an denen die CHAPTERS Group AG zum 31. Dezember 2023 mehrheitlich beteiligt ist, beläuft sich auf Grundlage der vorläufigen Zahlen auf rund 24,5 Mio. Euro. Der auf die CHAPTERS Group AG entfallende Anteil daran beträgt rund 15,0 Mio. Euro. Die Finanzverschuldung auf Ebene der Konzerngesellschaften belaufen sich zum 31. Dezember 2023 auf rund 33 Mio. Euro, die Gesellschafterdarlehen der CHAPTERS Group AG auf rund 84,4 Mio. Euro. Der in Minderheitsbeteiligungen investierte Betrag betrug zum 31. Dezember 2023 rund 15,5 Mio. Euro. Die liquiden Mittel, einschließlich des Wertpapierportfolios auf Ebene der CHAPTERS Group AG, beliefen sich zum 31. Dezember 2023 auf rund 40 Mio. Euro. Der ausstehende Betrag der Ewigkeitsanleihe beträgt rund 22 Mio. Euro. Für den HGB Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand ein Ergebnis von rund 2,5 Mio. Euro vor Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem von der Gesellschaft geführten Wertpapierportfolio sowie der Rückstellungen für aktienbasierte Vergütungen (2022: 0,2 Mio. Euro). Der realisierte Verlust aus Wertpapieren beläuft sich auf ca. 3,2 Mio. Euro (Vorjahr Ertrag von 1,2 Mio. Euro). Dem steht eine Auflösung der letztjährigen Abschreibungen auf Wertpapiere in Höhe von 4,1 Mio. Euro gegenüber, so dass ein Nettoertrag aus dem Wertpapierbestand in Höhe von 0,9 Mio. Euro erwartet wird (im Vorjahr Nettoverlust von 5,3 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des buchhalterischen Verlustes aus der Neuemission der Anleihe und der Rückstellungen für aktienbasierte Vergütungen wird ein Nettogewinn von 1,7 Mio. Euro erwartet (Vorjahresverlust von 5,2 Mio.). Die Bilanzsumme wird voraussichtlich rund 163 Mio. Euro (Vorjahr 125 Mio. Euro) betragen, das handelsrechtliche Eigenkapital rund 137 Mio. Euro (Vorjahr 100 Mio. Euro). Die Gesellschaft wird ihren Konzern- und Einzelabschluss voraussichtlich im Mai 2023 veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung des Jahresabschlusses und der Feststellung des nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.



