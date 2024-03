In der vergangenen Woche legte der DAX unter dem Strich 0,5 Prozent zu. Sein aktuelles Rekordhoch markierte er am Donnerstag. Am Freitag ging er mit leichten Verlusten aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden ...