BAHN - Vor dem erneuten Streik der Lokführer hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft GDL zu einer raschen Einigung aufgerufen. "Der Bahnstreik darf nicht dazu führen, dass der Tarifstreit zwischen Gewerkschaft und Bahn jetzt über Wochen auf dem Rücken von Wirtschaft und Passagieren ausgetragen wird", sagte Habeck. Bereits zum sechsten Mal wollen die Lokführer im laufenden Tarifstreik den Personen- und den Güterverkehr bestreiken. Der Vizekanzler übte Kritik an dem langen Streit: "Bei allem Respekt - dafür habe ich kein Verständnis mehr", sagte er. (Tagesspiegel)

MERCEDES-BENZ - Der Chef von Mercedes-Benz hat Brüssel aufgefordert, die Zölle auf aus China importierte Elektroautos zu senken, während die Europäische Kommission im Rahmen einer Untersuchung über Pekings Subventionen für seine Autoindustrie eine Erhöhung der Einfuhrzölle in Erwägung zieht. Ein verstärkter Wettbewerb aus China würde den europäischen Autoherstellern helfen, langfristig bessere Autos zu produzieren, sagte Ola Källenius und fügte hinzu, dass Protektionismus "in die falsche Richtung" gehe. "Erhöhen Sie nicht die Zölle. Ich bin da ganz anderer Meinung, ich denke, wir sollten den umgekehrten Weg gehen: die Zölle, die wir haben, abbauen", sagte er der Financial Times. Das Bestreben chinesischer Unternehmen, nach Europa zu exportieren, sei eine "natürliche Entwicklung des Wettbewerbs, der mit besseren Produkten, besserer Technologie und mehr Flexibilität begegnet werden muss", so der Manager. (Financial Times)

TECHEM - Der Finanzinvestor TPG befindet sich informierten Kreisen zufolge in Verhandlungen zur Übernahme des Eschborner Energieabrechnungsspezialisten Techem. Die Beteiligungsgesellschaft ist dem Vernehmen nach einer der wichtigsten verbliebenen Bieter für Techem, nachdem KKR aus dem Rennen ausgestiegen ist. TPG sei dabei, die Bedingungen eines Deals auszuhandeln, hieß es. Zu den Eigentümern von Techem gehört das Schweizer Private-Equity-Haus Partners Group. TPG werde den Deal wahrscheinlich über seinen Rise-Climate-Fonds abwickeln, hieß es weiter. Bis bei den Verhandlungen eine Einigung mit den Techem-Eigentümern erzielt ist, könnte es den Angaben zufolge durchaus noch einige Wochen dauern. Auch andere Interessenten haben ihr Interesse an Techem bekundet. (FAZ)

MAHLE - Auch wenn die Zukunft des Autos elektrisch ist, sind die Klimaziele ohne die Verbrennertechnologie nicht erreichbar. Davon ist Arnd Franz, Chef des Zulieferers Mahle, fest überzeugt. Der 58-jährige geht von einer baldigen Änderung der politischen Vorgaben aus. (FAZ)

TIDE - Die britische Finanzplattform Tide strebt auf den deutschen Markt und CEO Oliver Prill sieht dort großes Wachstumspotenzial. Er zielt auf Selbständige und kleine Firmen. Unter den Investoren von Tide befinden sich Apax Digital, Augmentum, SBI Group, Speedinvest und Tencent. "Weil Tide in Großbritannien profitabel ist, haben wir Geld für die internationale Expansion", sagte Prill im Interview mit der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung)

TELEGRAM - Telegram hat 900 Millionen Nutzer und soll einen Börsengang ins Auge fassen. Telegram-Gründer Pavel Durov sagte der Financial Times in einem Interview, dass Telegram zu einer der weltweit beliebtesten Social-Media-Apps geworden sei und nach der Einführung von Werbe- und Premium-Abonnementdiensten vor zwei Jahren "Hunderte von Millionen Dollar" an Einnahmen erzielt habe. "Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr profitabel werden, wenn nicht sogar noch dieses Jahr", sagte Durov. (Financial Times)

March 12, 2024

