Doppel-Interview zur Zusammenarbeit von mwb und AlsterResearch mit mwb-Vorstand Kai Jordan und AlsterResearch-Chef Thomas Wissler

Erst gestern ging die Meldung über die Wirtschafts-Ticker, dass die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und die SRH AlsterResearch AG ihre Zusammenarbeit intensivieren werden und AlsterResearch zukünftig als mwb research AG firmieren wird. Diese vertiefte Zusammenarbeit dürfte am Kapitalmarkt und insbesondere im Small- und MidCap-Bereich mit Interesse verfolgt werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat die federführenden Beteiligten beider Parteien, Kai Jordan (mwb-Vorstand) und Thomas Wissler (AlsterResearch-Vorstand), zu den Hintergründen dieser Entscheidung befragt.

Anleihen Finder: Herr Jordan, Herr Wissler, was sind die Hintergründe dieser tiefergehenden Kooperation? Wo sehen Sie jeweils die Vorteile für mwb als auch für AlsterResearch?

Kai Jordan

Kai Jordan: Primäres Ziel unserer Partnerschaft ist ein verbessertes Angebot für unsere Kunden zu schaffen. Dafür kombinieren wir die Leistungen eines führenden Market Makers mit der reichweitenstärksten Research-Plattform in Deutschland. Davon profitieren nicht nur die bestehenden Kunden von mwb und mwb research, sondern es sollte auch für einen deutlichen Wachstumsschub sorgen.

Thomas Wissler: Wir erwarten von der Partnerschaft einen deutlichen Wachstumsschub für beide Seiten. Dieser resultiert zum einen aus dem attraktiveren Produktangebot für die Emittenten. Für mwb research bedeutet die Partnerschaft mit einer Wertpapierhandelsbank aber auch eine veränderte Wahrnehmung im Markt, die das Angebot auch für Kunden interessant macht, die ihre Research-Mandate bisher lieber an Banken vergeben haben.

Anleihen Finder: Inwiefern erwarten Sie denn eine Verbesserung der Marktposition für beide Seiten durch den Zusammenschluss?

Thomas Wissler

Thomas Wissler: Von unserem gemeinsamen Marktauftritt erwarten wir für Emittenten und Investoren deutliche Vorteile. Die Kombination von mwb und mwb research führt zu einer verbesserten Sichtbarkeit der von uns betreuten Unternehmen am Kapitalmarkt. Ein Beispiel hierfür ist ein Paketangebot aus Designated Sponsoring und Equity Research. Der Designated Sponsor, die mwb, ist nah am Börsengeschehen und sieht die Bewegungen in der Aktie, während der Aktienanalyst von mwb research die fundamentalen Gründe für Kursbewegungen nachvollziehen kann. So erhält der Emittent alle notwendigen Informationen über seine Aktie aus einer Hand und kann seine Kapitalmarktaktivitäten darauf abstimmen.

Kai Jordan: Zusätzlich kommen Strukturierung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...