Fuchs SE (Fuchs) hat im 4. Quartal ordentliche Ergebnisse vorgelegt. Der Umsatz blieb um 2 % hinter dem Konsens zurück, was vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen ist, während das organische Wachstum von 3 % im Jahresvergleich besser war als die Markterwartungen eines Rückgangs von 2 % im Jahresvergleich. Das EBIT im 4. Quartal übertraf die Konsenserwartungen um 2 %, und die Marge verbesserte sich um 240 Basispunkte auf 11,9 % im Jahresvergleich, was auf eine bessere Bruttomarge bei Preiserhöhungen zurückzuführen ist. Obwohl der Umsatz für das Gesamtjahr mit 3,5 Mrd. EUR um ca. 2% hinter den Erwartungen zurückblieb, übertraf das EBIT mit 413 Mio. EUR die Erwartungen um 6%. Darüber hinaus war die Generierung von freiem Cashflow (vor Akquisitionen) mit 465 Mio. EUR (2022: 61 Mio. EUR) robust und lag deutlich über der Prognose von 380 Mio. EUR. Trotz der guten Performance im Jahr 2023 gab das Management einen vorsichtigen Ausblick für 2024 - Umsatzwachstum von ca. 2 % und EBIT-Anstieg von ca. 4 % - und begründete dies mit makroökonomischen Herausforderungen und unsicheren Rohstoffpreisen. mwb researchs Analysten erkennen die kurzfristigen Herausforderungen an, erwarten jedoch, dass strukturelle Wachstumstreiber Fuchs in Richtung des angestrebten EBIT von EUR 500 Mio. bis 2025 und einer langfristigen EBIT-Marge von 15 % führen werden. mwb researchs Analysten passen ihre Schätzungen leicht an und bekräftigen ihre Kaufempfehlung bei einem revidierten Kursziel von EUR 48,00 (alt: EUR 43,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ Fuchs%20Petrolub%20SE





