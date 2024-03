Am grauen Morgen des 9. März erschütterte ein schweres Unwetter die historische Stadt Charleston, S.C., während ein bedeutendes Ereignis in einem noblen Anwaltsbüro stattfand: Ein Whistleblower sollte in einem Rechtsfall gegen eine große Flugzeugherstellerfirma aussagen. Für die Sicherheit der Himmel hatte er vormals gravierende Produktionsfehler in einem Werk des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...