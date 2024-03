Bechtle hat für das Jahr 2023 detaillierte Ergebnisse vorgelegt, die im Rahmen der vorläufigen Veröffentlichung lagen. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds stieg der Umsatz des Unternehmens im Gesamtjahr um 7% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 6,4 Mrd. (Q4: +8% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 1,9 Mrd.) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) wuchs um 7% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 375 Mio. (Q4: +7% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 107 Mio.). Zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung lagen die Umsätze im Rahmen der Schätzungen von mwb research, während das EBT positiv überrascht hatte. Nach den außergewöhnlichen Pandemiejahren 2021 und 2022 tendieren wichtige IT-Parameter wieder in Richtung "normal". Trotz der allgemeinen Abschwächung der Nachfrage nach IT-Dienstleistungen gab das Management einen ermutigenden Ausblick und erwartet für 2024 ein Umsatzwachstum im Bereich von 5%-10% yoy und eine stabile EBT-Marge von ca. 5,8% yoy. Das Unternehmen setzt weiterhin auf strategische Fusionen und Übernahmen (seit der Gründung wurden über 100 Transaktionen abgeschlossen), um seine Präsenz in ganz Europa auszubauen und sein Portfolio zu erweitern. Angesichts der Tatsache, dass Bechtle ein führender IT-Anbieter in Europa ist und sich viele seiner Kunden noch in der Frühphase der Digitalisierung befinden, erwarten die Analysten von mwb research eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des Unternehmens. mwb research bestätigt das DCF-basierte Kursziel von EUR 59,00 und das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





