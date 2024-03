Fraport hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 23 vorgelegt. Die Umsatzerlöse lagen mit 4,0 Mrd. EUR rund 1 % über dem Konsens, getrieben von einer starken Entwicklung im internationalen Geschäft, insbesondere in Griechenland, und einer spürbaren Erholung der Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt. Das EBITDA blieb jedoch leicht hinter den Erwartungen zurück, da die deutliche Steigerung im internationalen Geschäft die EBITDA-Einbußen in den Bereichen Retail & Real Estate (zu geringe Umsätze) und Ground Handling (steigende Personalkosten) nicht vollständig ausgleichen konnte. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 24 erwartet Fraport eine Fortsetzung des Aufschwungs mit einem erwarteten Passagierwachstum am Flughafen Frankfurt und einem leichten Anstieg des EBITDA, wobei das obere Ende der Prognosespanne den Erwartungen entspricht. Der Ausblick für den Free Cash Flow ist enttäuschend und eine Dividende ist nicht geplant. mwb research bekräftigt die Kauf-empfehlung, passt die Schätzungen mit minimalen Auswirkungen auf den fairen Wert an und bestätigt das Kursziel von EUR 67,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fraport%20AG





