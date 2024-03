Basel - Lonza baut seine Produktionskapazitäten stark aus und übernimmt dazu ein Werk der amerikanischen Roche-Tochter Genentech in Vacaville im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Basler Pharmazulieferer nimmt dafür viel Geld in die Hand und will zudem weiter investieren. Gemäss dem Abkommen mit Roche zahlt Lonza für das Werk 1,2 Milliarden Dollar in Cash. Zudem will Lonza weitere rund 500 Millionen Dollar in den Ausbau stecken, wie Lonza am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...