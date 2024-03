Die endgültigen Zahlen von TeamViewer (TMV) wurden ohne Änderungen gegenüber den vorläufig veröffentlichten Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz von TMV wuchs im Jahr 2023 um 11 % im Jahresvergleich, im vierten Quartal jedoch nur um 8 % im Jahresvergleich, was eine weitere Verlangsamung des Wachstums zeigt. Auf der Grundlage eines verbesserten Produktangebots bestätigte das Management von TMV jedoch, dass es gute Fortschritte bei der Ansprache bestehender und neuer Kunden aus verschiedenen Branchen macht. Nach Angaben des Unternehmens hat dies bereits zum Abschluss umfangreicher Lizenzvereinbarungen mit Firmenkunden in allen Regionen geführt. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet TMV ein Umsatzwachstum von 7 % bis 11 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 23. Das Unternehmen strebt außerdem eine bereinigte EBITDA-Marge von 43% für das Gesamtjahr an (+1pp yoy). Die Analysten von mwb research aktualisieren die endgültigen Zahlen des Modells und bestätigen ihre Meinung zu TMV. Die Veräußerung von Permira bleibt jedoch ein Problem, dessen Auswirkungen auf die Aktienkurse jedoch durch Rückkaufprogramme wirksam abgefedert werden dürften. Die Aktie wird weiterhin mit einem erhöhten Kursziel von 17,10 EUR (alt: 16,70 EUR) zum Kauf empfohlen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken