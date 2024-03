Die Staige One AG hat eine umfangreiche Kooperation bekannt gegeben und expandiert durch eine strategische Partnerschaft mit LingXi Technology Co., Ltd. (ACME) in den aufstrebenden chinesischen Fußballmarkt. ACME wird mindestens 1.200 Kamerasysteme von Staige abnehmen und damit bis zum Ende des Jahrzehnts ein erhebliches Absatzvolumen sicherstellen. Die Vereinbarung, die zum Teil durch den Anteilseigner Borussia Dortmund ermöglicht wurde, umfasst Vorauszahlungen und monatliche Lizenzgebühren, die bis zum Jahr 2029 einen jährlichen Umsatz von 3,5 Millionen Euro und einen Mindestumsatz von fast 10 Millionen Euro erwarten lassen. Die KI-Kamerasysteme von Staige werden die Entwicklung der Sportinfrastruktur in China und die Identifizierung von Talenten unterstützen. Die Zusammenarbeit beginnt mit Fußball, erstreckt sich aber auch auf Basketball und Volleyball. Die Vereinbarung spiegelt den Eintritt von Staige in einen vielversprechenden Markt wider, der von glaubwürdigen Geldgebern unterstützt wird und den technologischen Vorsprung sowie das Potenzial für diversifizierte Einnahmequellen unterstreicht. Die Analysten von mwb research behalten ihre Schätzungen unverändert bei, weisen jedoch darauf hin, dass ihre Prognosen nun eher konservativ sind. Die Analysten von mwb research stufen die Aktie daher erneut mit KAUFEN ein, mit einem unveränderten Kursziel von 6,50 EUR, das ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





