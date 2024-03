Der Aktienkurs von CTS Eventim ist um bemerkenswerte 33% gestiegen, seit die Analysten von mwb research die Aktie am 6. Oktober auf KAUFEN hochgestuft haben, und hat sich damit deutlich besser entwickelt als der MDAX. Diese beeindruckende Dynamik wurde durch die jüngsten positiven Entwicklungen angetrieben, darunter die Ernennung des Unternehmens zusammen mit AXS zum Ticketing-Dienstleister für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles, was die fünfte Beteiligung an den Olympischen Spielen darstellt. Darüber hinaus zeigten die am 7. Februar bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 23 ein Umsatzwachstum von 22,5 % im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Die jüngste Rallye hat den Aktienkurs jedoch an den fairen Wert herangeführt, was eine vorsichtigere Haltung gegenüber der Aktie rechtfertigt. Die Analysten von mwb research stufen CTS Eventim von KAUFEN auf HALTEN herab, mit einem unveränderten Kursziel von EUR 76,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA





