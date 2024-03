Nach der jüngsten Kursschwäche der Aktie bestätigen die Analysten von mwb research ihr Kursziel von EUR 29,00 und stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch. Cancom habe kürzlich vorläufige Zahlen für 2023 veröffentlicht, die ein gemischtes Bild zeigten. Die endgültigen Zahlen werden zusammen mit dem Geschäftsbericht am 28. März veröffentlicht. Darin wird auch der Ausblick 2024 enthalten sein, der im Fokus der Anleger stehen wird. Cancom wird am 9. April an der von mwb research organisierten Small Cap Select Conference (virtuelle Treffen) teilnehmen. Interessierte Investoren und Aktionäre können sich unter https://research-hub.de/events anmelden. Nach Ansicht der Analysten von mwb research sind die mittel- und langfristigen Aussichten von Cancom weiterhin intakt, und eine Verbesserung der Nachfrage aus dem Mittelstand bietet Aufwärtspotenzial für die Schätzungen von mwb research. Die Kunden von Cancom müssen und werden sich weiter digitalisieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken