United Internet (UI) meldete gute Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 mit einem Wachstum der Umsatzerlöse und des bereinigten EBITDA von jeweils ca. 6-7 % gegenüber dem Vorjahr. Damit stiegen die Umsatzerlöse für das Gesamtjahr 2023 auf 6,2 Mrd. EUR (+5% yoy) und das bereinigte EBITDA auf 1,3 Mrd. EUR (+2% yoy), was weitgehend mit der Prognose und dem Konsens übereinstimmt. Insgesamt war das Umsatzwachstum im vierten Quartal breit gefächert und die Entwicklung des bereinigten EBITDA war in allen Segmenten gesund, auch wenn Consumer Access aufgrund der Kosten für den Ausbau des Mobilfunknetzes von 1&1 einen leichten Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Darüber hinaus blieb der Zuwachs an kostenpflichtigen Verträgen mit 330.000 Einheiten im vierten Quartal und beeindruckenden 1,03 Millionen im Jahr 2023 stark. Das Management erwartet, dass die gesunde Wachstumsdynamik bis ins Jahr 2024 anhalten wird. Es bestätigte nun seine zuvor veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Es wird erwartet, dass Umsatz und operatives EBITDA um 5 % bzw. 9 % gegenüber dem Vorjahr wachsen werden. Was die Geschäftsexpansion betrifft, so macht UI gute Fortschritte beim Ausbau seines 5G-Mobilfunknetzes. In diesem Zusammenhang wirkt die langfristige exklusive Roaming-Vereinbarung zwischen 1&1 Mobilfunk und Vodafone zur Bereitstellung von Mobilfunkabdeckung in Gebieten, die nicht vom 1&1-Netz abgedeckt werden (einschließlich 5G, 2G und 4G bis spätestens Oktober 2024), als Katalysator für die Wachstumsgeschichte von UI. mwb research bekräftigt die KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 28,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/United%20Internet%20AG





