CTS Eventim (CTS) gab die endgültigen Ergebnisse für 2023 bekannt, die im Einklang mit den starken vorläufigen Zahlen standen. Die robuste Nachfrage nach Konzerten, Sportveranstaltungen und Live-Entertainment im vierten Quartal sorgte für eine stetige Dynamik in den beiden Segmenten Ticketing und Live-Entertainment. Die Umsatzerlöse für das Gesamtjahr übertrafen die 2-Mrd.-Euro-Grenze und erreichten ein Allzeithoch von 2,4 Mrd. Euro (+22% ggü. Vorjahr). Das normalisierte EBITDA wuchs um 32% ggü. dem Vorjahr auf 501 Mio. Euro und übertraf damit die Prognose deutlich. Das Management ist optimistisch, was das Nachfrageumfeld angeht, und rechnet für 2024 mit einem moderaten Umsatzanstieg im Jahresvergleich, während die Erträge auf dem hohen Niveau von 2023 bleiben sollen. Diese Zahlen unterstreichen die starke Marktposition von CTS auf dem Ticketing-Markt. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Ausbau der ikonischen Veranstaltungsorte und der Bau der größten Arena Italiens weitere Impulse geben werden. Der Aktienkurs von CTS ist im letzten Jahr um 24 % gestiegen, unter anderem durch die Ernennung von CTS zum Ticketing-Dienstleister für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles, der fünften Beteiligung an den Olympischen Spielen. Nach der jüngsten Kurserholung erscheint die Bewertung fair. mwb research stuft CTS weiterhin mit HALTEN ein, bei einem unveränderten Kursziel von EUR 76,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA





