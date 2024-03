Die PVA TePla AG bietet Vakuumlösungen für Hochtemperatur- und Plasmabehandlungsprozesse sowie Lösungen im Anlagenbau an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industrial Systems und Semiconductor Systems. Das Segment Industrials Systems ist auf die Entwicklung, den Bau und die Vermarktung von Vakuum-Wärmebehandlungsöfen für die Verarbeitung von Materialien bei hohen Temperaturen spezialisiert. Das Segment Semiconductor Systems bietet Anlagen für die Halbleiter- und Solarindustrie an. Das Unternehmen präsentiert am 09. April 2024 im Rahmen der mwb research German Small Cap Select Konferenz. Nach der Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-04-09-14-00/TPE-GR zur Verfügung gestellt. Über mwb research: mwb research ist ein unabhängiger Provider von professionellen, MiFID II-konformen Analysen mit Fokus auf die DACH-Region. Das Research kann auf dem digitalen ResearchHub (https://research-hub.de/) abgerufen oder im Abonnement per E-Mail kostenfrei bezogen werden. mwb research veranstaltet außerdem regelmäßig digitale Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern börsennotierter Unternehmen.





