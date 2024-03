Beim gestrigen mwb research Online-Roundtable gab Felix Zander, Vice President & Head of Investor Relations bei Nordex, einen überzeugenden Überblick über das Wachstumspotenzial im Onshore-Windmarkt und die Ambitionen des Unternehmens für die Zukunft. Mit weiteren Großaufträgen über 336 MW in Südafrika, 98 MW in Schweden und 264 MW in Litauen (mwb est. Umsatz: rund 0,6 Mrd. Euro) mit langfristigen Serviceverträgen ist Nordex weiter auf Wachstumskurs. Die Ergebnisse des 1. Quartals 24 im Vergleich zum 1. Quartal 23 werden zeigen, ob der langfristige Turnaround zu profitablem Wachstum gelungen ist (Veröffentlichung am 15.05.24). mwb research bekräftigt das BUY-Rating und das Kursziel von EUR 22,00. Die Analysten gehen davon aus, dass Nordex den Sprung im Jahr 2024 schaffen wird und ein Kurspotenzial von ca. 81% nicht zu optimistisch ist, da Nordex profitabel wird und über einen hohen Auftragseingang und Auftragsbestand verfügt. Eine Aufzeichnung des Roundtables, der auch eine spannende Fragerunde beinhaltete, finden Sie unter research-hub.de/events. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





