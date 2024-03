Obschon Wirtschaftsexperten für Deutschland nur ein sehr geringes Wirtschaftswachstum voraussagen, ist die hervorragende Stimmung an den Märkten kaum zu bremsen und es geht mit den Kursen munter in die Höhe. Auch BASF freut sich über Rückenwind. Am Mittwoch konnte der Titel sich um rund 1,2 Prozent verbessern und bei 53,26 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen.Anzeige:Geht es nach den Experten der Schweizer Bank UBS, ist das Ende der Fahnenstange hier noch nicht erreicht. In einer neuen Studie wurde die Kaufempfehlung für BASF ...

